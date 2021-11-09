Bhiwani News: राजपूत समाज के 800 मेधावियों को किया सम्मानित

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समारोह का शुभारंभ सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. बृजपाल सिंह पप्पू और उपप्रधान विरेंद्र तंवर ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। पूर्व आईएएस अधिकारी एवं सभा के संरक्षक आरपी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में दसवीं और बारहवीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित किया गया। विधायक योगेंद्र सिंह राणा और एचसीएस अधिकारी मुकुंद तंवर ने अपने हाथों से मेधावियों को सम्मान प्रदान किया।विधायक योगेंद्र राणा ने कहा कि किसी भी समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। वहीं एचसीएस अधिकारी मुकुंद तंवर ने सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों की पीठ थपथपाते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने सभा की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ता है और बच्चों में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। इस अवसर पर सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. बृजपाल सिंह पप्पू, उपाध्यक्ष विरेंद्र तंवर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार, कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह, सचिव कंवर सिंह, चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह और डॉ. एनके सिंह मौजूद रहे।नशे से दूर रहें युवा, दूसरों को भी करें जागरूकएचसीएस अधिकारी मुकुंद तंवर ने कहा कि नशा समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। युवाओं को इससे खुद भी दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी नशे से बचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही स्वच्छ और स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सकती है।