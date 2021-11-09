Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:53 AM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:53 AM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
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जागरूकता
ढाणा रोड : नवदुर्गा मंदिर टीम द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान का आयोजन ढाणा रोड पर सुबह दस बजे से।
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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
जागरूकता
ढाणा रोड : नवदुर्गा मंदिर टीम द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान का आयोजन ढाणा रोड पर सुबह दस बजे से।