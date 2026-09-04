Ambala News: तालाब में कूदा युवक, डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद निकाला, मौत

विज्ञापन

अंबाला सिटी। शहर के ऐतिहासिक महावीर पार्क के तालाब में वीरवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। तालाब में परशुराम कॉलोनी निवासी राम मनोहर ने छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद ऑटो चालक हरीश ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए राम मनोहर को तालाब से बाहर निकाला।राम मनोहर की तालाब में छलांग लगाने की सूचना मिलने पर उनके परिजन भी वहां आ गए। इसके बाद पुलिस राम मनोहर को नागरिक अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अंबाला सिटी की तीन नंबर चौकी के प्रभारी हरदीप ने बताया कि राम मनोहर (35) अग्रसेन चौक पर केले की रेहड़ी लगाता है। वह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला था और रतनगढ़ में रह रहा था।उन्होंने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे सूचना मिली थी कि एक युवक ने महावीर पार्क के तालाब में छलांग लगा दी है। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नग्गल से गोताखोरों की टीम बुलाई। तालाब में मौजूद दलदल में वह धंस गया था। ऐसे में डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें तालाब से निकाला गया।