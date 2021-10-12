Ambala News: मजदूरी के लिए निकले श्रमिक का मिला शव

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राजबीर सिंह ने बताया कि परिवार के अनुसार वह 2 दिन पहले मजदूरी के लिए घर से निकले थे। पहले भी वह मजदूरी के कारण कई दिन घर नहीं आते थे। बताया जा रहा है कि वह शराब पीने के आदी थे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की जांच जारी है। संवाद

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बराड़ा। अधोया-बराड़ा रोड पर रविवार सुबह 55 वर्षीय प्रभु शर्मा का शव मिला। जांच अधिकारी राजबीर सिंह ने बताया कि प्रभु शर्मा कई वर्ष पहले यूपी से आकर अधोया में बस गए और यहां मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। उनके 6 बच्चे हैं।