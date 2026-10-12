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Ambala News: महिला से 4.60 लाख रुपये ठगे

Mon, 12 Oct 2026 03:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:10 AM IST
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Woman duped of Rs 4.60 lakhWoman duped of Rs 4.60 lakh
अंबाला सिटी। जगाधारी गेट निवासी एक महिला से कनाडा का वर्क वीजा दिलाने के नाम पर 4.60 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई है।
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आरोपी ने महिला का पासपोर्ट भी गायब कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निर्देशानुसार आरोपी सचिन भोसला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिये एक वीजा एजेंट का संपर्क मिला था। सचिन भोसला नामक व्यक्ति ने खुद को वीजा एजेंट बताया था। उसने कनाडा की ऑटो वी ग्रूविंग इंक कंपनी में वर्क वीजा दिलवाने का झांसा दिया।

पीड़िता ने एजेंट के कहे अनुसार दिसंबर 2025 से मई 2026 के बीच राशि भेजी। यह राशि गूगल पे और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आरोपी के बताए खाते में 4.60 लाख से अधिक थी। लंबे समय तक वीजा और पासपोर्ट का सुराग नहीं मिला। चंडीगढ़ स्थित वीएफएस केंद्र जाकर जानकारी ली तो धोखाधड़ी का पता चला। संवाद
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