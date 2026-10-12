Ambala News: नवचयनित एनसीसी कैडेट्स के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित

अंबाला। जीएमएन कॉलेज की एनसीसी इकाई द्वारा नवचयनित कैडेट्स व अभिभावकों के लिए ओरिएंटेशन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 21 नवचयनित कैडेट्स सहित 51 विद्यार्थियों और 42 अभिभावकों ने भाग लिया।मुख्य वक्ता सीनियर जीसीआई शिखा ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करने का सशक्त माध्यम है। प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने एनसीसी को व्यक्तित्व निर्माण के लिए जरूरी बताया। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉ. तृप्ति शर्मा ने कैडेट्स को एकता और अनुशासन का संकल्प दिलाया।