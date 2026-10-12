Ambala News: नवविवाहिता को जहर देकर मारने की कोशिश का आरोप

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीशहजादपुर। थाना शहजादपुर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और जान से मारने की नीयत से जहर देने के आरोपों में पति, जेठ, ससुर, सास और ननद समेत छह ससुरालियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी इसी साल 25 मार्च को आर्य समाज वैदिक मंदिर, अंबाला छावनी में सुरगल गांव निवासी साहिल कुमार के साथ प्रेम विवाह के तहत हुई थी। शादी के बाद पति उसे सढौरा और फिर पैतृक गांव सुरगल ले गया, जिसके बाद वह पंजाब अपनी नौकरी पर लौट गया और पीड़िता को अन्य ससुरालियों के भरोसे छोड़ दिया।आरोप है कि गांव पहुंचते ही जेठ ने खुद को वकील बताते हुए धमकाया और घर के कामकाज के साथ पशुओं की सेवा कराई। विरोध करने पर ननद और सास कम दहेज लाने के ताने देती थीं। हद तो तब हो गई जब एक रात सभी ने मिलकर उसके मुंह में जहरीली दवा डाल दी। तबीयत बिगड़ने पर आरोपी उसे ठरवा गांव के डॉक्टर के पास ले गए और जबरन इंजेक्शन लगवाए। जांच अधिकारी, शहजादपुर थाना नवजीत कौर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त दरखास्त व जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी है।