Ambala News: समरसत्ता संकल्प यात्रा का किया स्वागत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:59 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:59 AM IST
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बराड़ा। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही समरसत्ता संकल्प यात्रा का मुलाना विधानसभा क्षेत्र के बराड़ा पहुंचने पर स्वागत किया गया। डेरा सचखंड बल्लां (जालंधर) से शुरू हुई यह यात्रा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सहारनपुर होते हुए मनका व दोसड़का के रास्ते भगवान परशुराम चौक पहुंची। यात्रा संयोजक सतप्रकाश बिंजलपुर ने बताया कि यात्रा में कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार, श्याम सिंह राणा और कृष्ण बेदी शामिल हुए। संवाद
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