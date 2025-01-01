Ambala News: जिला और नारायणगढ़ बार चुनाव का मतदान आज

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अंबाला सिटी। जिला बार एसोसिएशन के वर्ष 2026 के वार्षिक चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार को सुबह 9:15 बजे से शुरू होगा। वीरवार को प्रचार के लिए प्रत्याशी ताकत झौंकते नजर आए। अदालत परिसर में चुनावी सरगर्मी और हलचल तेज हो गई है।शुक्रवार को शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसमें 1609 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हर बार की तरह मतदान के लिए दो बूथ बनाए गए हैं। इसमें पहले बूथ पर एक से लेकर 800 तक मतदाता तो 801 से लेकर 1609 तक के मतदाता दूसरे बूथ पर वोट पोल करेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो रात्रि 9 बजे तक बार का परिणाम आ जाएगा। इसी प्रकार नारायणगढ़ में भी मतदान कराया जाएगा। चुनाव अधिकारी संजीव वशिष्ठ और संदीप सचदेवा ने बताया कि मतदान की पूरी तैयारी है। अधिवक्ताओं को नियम भी बता दिए गए हैं।अध्यक्ष पद पर रोमांचक मुकाबलाअध्यक्ष पद पर रमन शर्मा और रोहित जैन के बीच सीधा मुकाबला होगा। सचिव पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसमें सचिन कुमार, विक्रम सैनी और गगन कोहली मैदान में हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सुभाष चंदर, गुरजोत सिंह जसपाल, संयुक्त सचिव महिला आरक्षित पद पर हिमांशी चावला, नीतू बाला, कविता अहलूवालिया, कोषाध्यक्ष पद पर मोहम्मद नईम, सचिन चौहान ने ताल ठोकी है। इसी प्रकार कार्यकारिणी सदस्य पद पर साहिल आर्या, गोल्डी, मृदुल राज, शुभम तंवर, हर्षित बत्रा, कमलजीत सिंह गुर्जर आमने-सामने होंगे।बार के कर्मचारियों की लगाई ड्यूटीइस बार, चुनाव अधिकारियों ने चुनाव कराने की जिम्मेदारी अधिवक्ताओं को न देकर बार एसोसिएशन में कार्यरत कर्मचारियों की लगाई है। दोनों बूथों पर चार-चार कर्मचारी मतदान प्रक्रिया पूरी कराएंगे।