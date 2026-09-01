Ambala News: स्टेशन पर मिले दो शव, शिनाख्त नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Tue, 01 Sep 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
अंबाला। कैंट रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को दो शव मिले। दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई हैं। पहला शव पार्सल कार्यालय के पास मालगोदाम से 60 वर्षीय व्यक्ति का था। वहीं, दूसरा शव प्लेटफार्म-2 से 55 वर्षीय व्यक्ति का मिला। जांच अधिकारी राजकुमार ने बताया कि प्राथमिक दृष्टया मौत का कारण अज्ञात बीमारी बताया गया है। दोनों शवों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों शव जीआरपी थाने के शवगृह में रखवा दिए हैं। संवाद
विज्ञापन