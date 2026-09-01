Ambala News: कान्हा जी के शृंगार से सजे बाजार, श्रद्धालुओं को लुभा रहे मनमोहक आभूषण

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बाजारों में इस बार कान्हा जी के मुखारविंद की शोभा बढ़ाने के लिए रेशमी घुंघराले केश विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं। यह बाल 20 रुपये से शुरू होकर 1,000 रुपये तक में मिल रहे हैं। साथ ही, बाल गोपाल के माथे की शोभा बढ़ाने के लिए मेटल से बने विशेष तिलक आए हैं, जिनकी कीमत 5 से 60 तक है।दुकानदार रवि गुप्ता ने बताया कि कान्हा जी के रेशमी घुंघराले केश विभिन्न साइज में उपलब्ध हैं, जो 20 से 1,000 रुपये, मेटल वर्क में टिकाऊ और चमकदार तिलक जो 5 से 60 रुपये, मोती, कुंदन और जरकन जड़ित हार जो 20 से 4,500 रुपये, मोती व जरकन से निर्मित कान्हा जी के कंगन 20 से 600 रुपये, पीतल के महीन डिजाइन में पायल डिजाइन के अनुसार 30 से 800 रुपये में उपलब्ध है। श्रद्धालु कान्हा जी की शृंगार के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं।मोती, कुंदन और जरकन के हार बने आकर्षणकान्हा जी के गले के लिए मोती, कुंदन और जरकन से तैयार किए गए हार श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। यह हार एक फीट की छोटी मूर्ति से लेकर छह फीट तक की बड़ी मूर्तियों के आकार में उपलब्ध हैं।चरणों की शोभा बढ़ा रहे नन्हे कड़े और पायललड्डू गोपाल के नन्हे चरणों के लिए पीतल से तैयार की गई छोटी-छोटी पायल और कड़े श्रद्धालुओं को बेहद लुभा रहे हैं। इसके अलावा हाथ के लिए मोती और जरकन से बने बारीक नक्काशी वाले कंगन आसानी से मिल रहे हैं।