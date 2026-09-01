Ambala News: राजकीय आईटीआई नाहोनी में सोलर टेक्नीशियन की 20 सीटों पर दाखिले शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:21 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:21 PM IST
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बराड़ा। देश भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार चलाए जा रहे अभियानों और पीएम सूर्य घर योजना के बीच अब इस क्षेत्र में कुशल तकनीकी कर्मचारियों की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) नाहोनी में सत्र 2026-27 के लिए सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रीशियन) ट्रेड में दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
संस्थान के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार ने बताया कि यह पूरे जिले का एकमात्र संस्थान है, जहां यह विशेष कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ट्रेड के लिए कुल 20 सीटें निर्धारित की गई हैं। 10वीं कक्षा पास कर चुके युवा इसमें प्रवेश ले सकते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद युवाओं को सोलर कंपनियों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही वे खुद का सोलर पैनल फिटिंग, मरम्मत और मेंटेनेंस का काम भी शुरू कर सकेंगे। विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत संस्थान में 9 सितंबर तक ऑन द स्पॉट दाखिला अभियान चलाया जा रहा है।
वर्तमान में नाहोनी आईटीआई के विभिन्न व्यवसायों (ट्रेड्स) में 185 सीटें खाली पड़ी हैं। उन्होंने इच्छुक और योग्य युवाओं से अपील की है कि वे समय रहते संस्थान में पहुंचकर ऑन द स्पॉट दाखिला प्रक्रिया का लाभ उठाएं और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें।
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संस्थान के प्राचार्य सुरेंद्र कुमार ने बताया कि यह पूरे जिले का एकमात्र संस्थान है, जहां यह विशेष कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ट्रेड के लिए कुल 20 सीटें निर्धारित की गई हैं। 10वीं कक्षा पास कर चुके युवा इसमें प्रवेश ले सकते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद युवाओं को सोलर कंपनियों में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही वे खुद का सोलर पैनल फिटिंग, मरम्मत और मेंटेनेंस का काम भी शुरू कर सकेंगे। विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत संस्थान में 9 सितंबर तक ऑन द स्पॉट दाखिला अभियान चलाया जा रहा है।
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वर्तमान में नाहोनी आईटीआई के विभिन्न व्यवसायों (ट्रेड्स) में 185 सीटें खाली पड़ी हैं। उन्होंने इच्छुक और योग्य युवाओं से अपील की है कि वे समय रहते संस्थान में पहुंचकर ऑन द स्पॉट दाखिला प्रक्रिया का लाभ उठाएं और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें।
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