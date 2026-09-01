Ambala News: आज केयू में धरना देंगे प्रदेशभर के शिक्षक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:03 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:03 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। प्रदेशभर के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी अपनी मांगों के लिए आज केयू में धरना देंगे। हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन्स (एचएफयूसीटीओ) के आह्वान पर दोपहर 1:30 बजे से शाम चार बजे तक डीन बिल्डिंग के सामने धरना दिया जाएगा।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (कुटा) के पदाधिकारी और शिक्षक भी धरने में शामिल होंगे। कुटा एवं एचएफयूसीटीओ के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र खटकड़ ने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जायज मांगें लंबे समय से लंबित हैं।
बैठक में उन्होंने कहा कि स्वीकृत एवं रिक्त पदों को समाप्त करने का निर्णय वापस लिया जाना चाहिए और इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए। इससे शिक्षकों पर बढ़ रहे कार्यभार को कम करने के साथ शिक्षण और शोध कार्य को भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
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कुरुक्षेत्र। प्रदेशभर के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी अपनी मांगों के लिए आज केयू में धरना देंगे। हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन्स (एचएफयूसीटीओ) के आह्वान पर दोपहर 1:30 बजे से शाम चार बजे तक डीन बिल्डिंग के सामने धरना दिया जाएगा।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (कुटा) के पदाधिकारी और शिक्षक भी धरने में शामिल होंगे। कुटा एवं एचएफयूसीटीओ के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र खटकड़ ने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जायज मांगें लंबे समय से लंबित हैं।
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बैठक में उन्होंने कहा कि स्वीकृत एवं रिक्त पदों को समाप्त करने का निर्णय वापस लिया जाना चाहिए और इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए। इससे शिक्षकों पर बढ़ रहे कार्यभार को कम करने के साथ शिक्षण और शोध कार्य को भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
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