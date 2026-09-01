फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Teachers from across the state will stage a sit-in at KU today.

Ambala News: आज केयू में धरना देंगे प्रदेशभर के शिक्षक

Tue, 01 Sep 2026 06:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:03 AM IST
विज्ञापन
Teachers from across the state will stage a sit-in at KU today.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कुरुक्षेत्र। प्रदेशभर के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी अपनी मांगों के लिए आज केयू में धरना देंगे। हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन्स (एचएफयूसीटीओ) के आह्वान पर दोपहर 1:30 बजे से शाम चार बजे तक डीन बिल्डिंग के सामने धरना दिया जाएगा।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (कुटा) के पदाधिकारी और शिक्षक भी धरने में शामिल होंगे। कुटा एवं एचएफयूसीटीओ के अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र खटकड़ ने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जायज मांगें लंबे समय से लंबित हैं।
विज्ञापन

बैठक में उन्होंने कहा कि स्वीकृत एवं रिक्त पदों को समाप्त करने का निर्णय वापस लिया जाना चाहिए और इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए। इससे शिक्षकों पर बढ़ रहे कार्यभार को कम करने के साथ शिक्षण और शोध कार्य को भी बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed