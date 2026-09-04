Ambala News: शिविर में पहुंचीं तीन शिकायतें, नायब तहसीलदार ने दिए समाधान के निर्देश

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अंबाला। छावनी के उपमंडल भवन में वीरवार को समाधान शिविर आयोजित हुआ। शिविर में राशन कार्ड कटने और दो इंतकाल दर्ज न होने सहित तीन शिकायत पहुंची। शिविर में नायब तहसीलदार आशीष ने लोगों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने सभी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।अंबाला छावनी के सेक्टर-34 निवासी चेता ने बताया कि पिछले महीने उनका राशन कार्ड कट गया था, जबकि वह मजदूरी करते हैं, सीएससी पर चेक कराने पर कोई कारण नहीं बताया गया। इसके बाद नायब तहसीलदार ने इस शिकायत को एएफएसओ को भेज दिया। नायब तहसीलदार ने अधिकारियों से शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए।इंतकाल के लिए सात महीने से काट रहे चक्करछावनी के पंजोखरा साहिब निवासी छज्जू सिंह ने बताया कि वह बीएसएनएल से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने जनवरी में अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी। उन्हें इंतकाल दर्ज करवाने के लिए सात महीने हो गए है। इंतकाल के लिए वह पटवारखाने के कई चक्कर काट चुके हैं।चार महीने से नहीं हो रही रजिस्ट्रीसोनिया ने बताया कि उनकी 85 वर्षीय मौसी स्नेहलता नौटियाल चलने-फिरने में असमर्थ हैं। मार्च 2026 में उनके 32 वर्षीय इकलौते बेटे की ऑर्गन फेलियर के कारण मृत्यु हो गई। घर पर न तो कमाने वाला बचा है और न ही इलाज के लिए पैसे हैं, जिस कारण वह भारी कर्ज में डूब चुकी हैं। कर्ज चुकाने और जीवन-यापन के लिए बुजुर्ग महिला अपनी जमीन की रजिस्ट्री व इंतकाल करवाना चाहती हैं। सोनिया ने बताया कि 27 मई से लगातार तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन चार महीने बीत जाने के बाद भी काम नहीं हो पाया।