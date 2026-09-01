Ambala News: महिला से लूटपाट में एमपी के तीन आरोपी गिरफ्तार

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अंबाला। प्रभु प्रेम पुरम स्थित मकान में 17 अगस्त की रात घुसकर बुजुर्ग महिला पर हमला कर आभूषण लूट मामले में सीआईए-2 ने अंतरराज्यीय गिरोह के तीन आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के मुरैना के मोहन नगर निवासी राघवेंद्र व पूठा वडफरा गांव निवासी अजय व अम्बाह वडफरा गांव निवासी अर्जुन को सोमवार कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी ताकि वारदात में शामिल अन्य संभावित साथियों का पता लगाया जा सके और लूटे गए सोने के आभूषण की शत-प्रतिशत रिकवरी की जा सके।मारपीट करने के बाद बुजुर्ग हो गई थी बेहोशसीआईए-2 के जांच अधिकारी सहायक उप निरीक्षक मलकीत सिंह ने बताया कि 18 अगस्त को थाना महेशनगर में पीड़ित बुजुर्ग मिथलेश ने बयान दिए थे कि 17 अगस्त को प्रभु प्रेम पुरम स्थित उनके घर में कुछ अज्ञात बदमाश जबरन घुस आए थे। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट करने के बाद पहनी हुई सोने की चूड़ियां, अंगूठी व बालियां उतरवा ली थी। वह बेहोश हो गई थी। जब उठी तो देखा कि तीनों बदमाश भाग चुके थे व घर का सामान भी बिखरा हुआ था।