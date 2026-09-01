Ambala News: सड़क सुरक्षा परीक्षा में भाविका, राधिका और नमन ने मारी बाजी

संवाद न्यूज एजेंसीकुरुक्षेत्र। जगत गुरु ब्रह्मानंद विद्या निकेतन में विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के पहले स्तर में भाविका ने प्रथम, नीरव ने द्वितीय और विहान और शिवाय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्तर में राधिका ने प्रथम, परी ने द्वितीय व रूपेश, अयान और रोहन ने तृतीय स्थान हासिल किया। तीसरे स्तर में नमन ने प्रथम, पार्थ और अनमोल ने द्वितीय और हरप्रीत कौर, नितिन, सगन व सक्षम ने तृतीय स्थान हासिल किया। परीक्षा में विद्यार्थियों से सड़क संकेतों, हेलमेट व सीट बेल्ट के इस्तेमाल, सुरक्षित वाहन संचालन और पैदल यात्रियों की सावधानियों से जुड़े सवाल पूछे गए।विद्यालय की प्रधानाचार्य सविता देवी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल परीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों को छोटी उम्र से ही यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना जरूरी है। जसमेर सिंह ने कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, कार में सीट बेल्ट और निर्धारित गति सीमा का पालन करना जरूरी है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मनजीत सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों में जिम्मेदारी, अनुशासन और सामाजिक चेतना की भावना विकसित करते हैं। परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों ने यातायात नियमों का पालन करने और अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया।