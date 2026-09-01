Ambala News: दिल्ली को हराकर गीता निकेतन के खिलाड़ियों ने जीता खिताब

संवाद न्यूज एजेंसीकुरुक्षेत्र। विद्या भारती की ओर से आयोजित 37वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में मेजर नितिन बाली गीता निकेतन विद्यालय के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का आयोजन महाशय चुन्नीलाल बाल विद्या मंदिर, हरिनगर, दिल्ली में 29 से 31 अगस्त तक किया गया।बाल वर्ग में मेजर नितिन बाली गीता निकेतन विद्यालय के खिलाड़ी भैया हिमांशु , तेजस, अर्चित , पुलकित , गौरव , गर्व और मोहित ने हरियाणा प्रांत की ओर से खेलते हुए दमदार प्रदर्शन किया। हरियाणा प्रांत की टीम ने दिल्ली प्रांत को 16-4 से हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं किशोर वर्ग में विद्यालय के अंकुश , हर्षप्रीत और भूषण ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से विद्यालय परिवार और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर विद्यालय और अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या मंजुला ने विद्यार्थियों, विद्यालय परिवार और अभिभावकों को बधाई दी।