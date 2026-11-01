Ambala News: जिसकी हत्या का केस चला, उसके डीएनए का मिलान नहीं

अंबाला सिटी। छावनी के बोह गांव से जनवरी 2020 में लापता हुए चालक स्वर्णजीत सिंह हत्याकांड में नया मोड़ आया है।जिस अधजले शव की पहचान परिजनों ने स्वर्णजीत के रूप में करके उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया था, उस शव का डीएनए स्वर्णजीत के माता-पिता से मैच नहीं हुआ है। शव किसका था, यह जांच का विषय है।दरअसल एडीजे गगनदीप मित्तल की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है।बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि सुनवाई में मधुबन स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट आनी थी। इस रिपोर्ट में माता-पिता के डीएनए सैंपल मिले ही नहीं।