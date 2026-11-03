Ambala News: शिमला-धर्मपुर हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस बहाल

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। शिमला जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों को राहत मिलेगी। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल ने ट्रेन संख्या 52455/52456 हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस को शिमला से धर्मपुर के बीच फिर से बहाल कर दिया है। भूस्खलन और ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण इस ट्रेन सेवा को 31 दिसंबर तक के लिए पूरी तरह रद्द कर दिया गया था। हालांकि, रेलवे कर्मचारियों और इंजीनियरों की तत्परता से ट्रैक की मरम्मत का काम समय से पहले पूरा कर लिया गया, जिसके बाद रेल प्रशासन ने सेवा बहाल करने का फैसला किया है।अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक यशनजीत सिंह ने बताया कि उक्त रेल खंड पर किलोमीटर 07/16-17 पर स्थित पुल संख्या 57 के पास भारी बारिश के चलते मिट्टी बह गई थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर ट्रेन सेवाओं को 31 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन मरम्मत कार्य में तेजी लाकर रेल ट्रैक को समय रहते सुरक्षित घोषित कर दिया गया। इसके बाद सक्षम अधिकारियों ने सेवा बहाल करने की मंजूरी दे दी।ट्रेन की समय सारणी और संचालन तिथिरेलवे मंडल कार्यालय, अंबाला कैंट द्वारा जारी निर्देशों के तहत ट्रेन संख्या 52456 शिमला से धर्मपुर 1 नवंबर से शाम 6:40 बजे धर्मपुर के लिए रवाना कर दी गई। वहीं, ट्रेन संख्या 52455 का संचालन 2 नवंबर को धर्मपुर से कर दिया गया है जोकि अब अपनी नियमित सेवा के तहत संचालित होगी।कुल 7 डिब्बों के साथ पटरी पर उतरी ट्रेनट्रेन के सुचारू और आरामदायक संचालन के लिए रेलवे ने 7 डिब्बों की संरचना तय की है। इसमें 4 चेयर कार कोच, 2 फर्स्ट क्लास चेयर कार कोच और 1 जीएसआर कोच लगाए गए हैं। वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक अंबाला मंडल की ओर से जारी आदेशों में संबंधित अधिकारियों को ट्रेन के सुचारू, सुरक्षित और विफलता-मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।