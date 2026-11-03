Ambala News: बाल सुधार गृह में पहुंचा सबसे छोटा बच्चा

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अंबाला सिटी। पंचकूला में केजी की बच्ची को बेरहमी से पीटने के मामले में आठ वर्षीय छात्र को अंबाला के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था। सोमवार सुबह उसे चंडीगढ़ के सेक्टर-32 में मेडिकल के लिए ले जाया गया। बाल सुधार गृह अंबाला के अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि उनके यहां अभी तक 10 साल तक के बच्चे रहते हैं। यह पहला बच्चा है जो इतनी कम उम्र में बाल सुधार गृह में आया है। छात्र ने किसी को रात्रि के समय परेशान भी नहीं किया। वह अन्य बच्चों के साथ ही सुधर गृह में रहा। इसके साथ ही न ही किसी बात की जिद की। हालांकि बच्चा गुमसुम जरूर दिखा। सोमवार शाम साढ़े सात बजे बच्चा फिर से बाल सुधार गृह आ गया। 28 अक्तूबर को पंचकूला के एक स्कूल में 8 वर्षीय छात्र ने केसी की छात्रा के साथ बुरी तरह मारपीट की थी। इस घटना में छात्रा बुरी तरह घायल हो गई थी। उसका उपचार पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है। ब्यूरो