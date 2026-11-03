Ambala News: कार ने बाइक को मारी टक्कर, अधेड़ गंभीर घायल

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अंबाला। दिल्ली-पटियाला नेशनल हाईवे पर जग्गी सिटी सेंटर के पास तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में शंभू कलां (पंजाब) निवासी जगतार सिंह (57) गंभीर रूप से घायल हो गए। शिकायत के मुताबिक, पीड़ित 30 अक्तूबर को शाहबाद से काम निपटाकर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी अंबाला कैंट की तरफ से आई कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में उनके दोनों कुल्हों और टांग में फ्रैक्चर आया है। आरोपी चालक भाग गया। बलदेव नगर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद