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माई सिटी रिपोर्टरअंबाला। छावनी की एसडीएम कनिका गोयल ने सोमवार को तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं में मिली खामियों पर कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम रजिस्ट्री पंजीकरण केंद्र और संचालक कक्ष पहुंचीं। जांच में रजिस्ट्री शाखा में दो छायाप्रति मशीनें बंद और खराब हालत में मिलीं।कर्मचारियों ने बताया कि वे लंबे समय से खराब पड़ी हैं। इस जवाब पर एसडीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने पूछा, यदि ये मशीनें आपके घर की होतीं, तो क्या आप इन्हें इसी तरह खराब पड़ा रहने देते। एसडीएम ने करीब 50-50 हजार रुपये कीमत की इन मशीनों को चाय रखने की जगह बनाकर छोड़ने पर नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी संपत्ति की ऐसी लापरवाही और अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।अन्य कमियां और निर्देशएसडीएम ने तहसील कार्यालय के अन्य कक्षों का भी निरीक्षण किया। वहां भी कई अव्यवस्थाएं और कमियां चिह्नित की गईं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त लहजे में चेताया। एसडीएम ने कहा कि यदि हर छोटी-बड़ी व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए उन्हें खुद ही आना पड़े, तो अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी क्या रह जाती है। उन्होंने व्यवस्थाओं में जल्द सुधार लाने के निर्देश दिए।