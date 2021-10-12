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अंबाला। आगामी कोहरे के मौसम को देखते हुए उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुगम संचालन के मद्देनजर यात्री ट्रेनों को रद्द और शॉर्ट-टर्मिनेट करने का निर्णय लिया है।यह व्यवस्था 1 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस फैसले का सीधा असर अंबाला छावनी और आसपास के मार्गों से यात्रा करने वाले दैनिक व अन्य यात्रियों पर पड़ेगा।मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, कोहरे के दौरान दृश्यता कम होने से ट्रेनों के परिचालन में संभावित देरी और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।