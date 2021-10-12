माई सिटी रिपोर्टरअंबाला सिटी। पंचकूला के किराये के मकान में ठहरे एक युवक ने विश्वास का फायदा उठाकर बैंक कर्मी के फोन का दुरुपयोग किया और खाते से 1 लाख 9 हजार 400 रुपये निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।छावनी के गोबिंद नगर निवासी हरसिमरत सिंह पंचकूला में बैंक शाखा प्रमुख हैं और सेक्टर-27 में किराये के मकान में रहते हैं। परिचित मनीष के कहने पर उन्होंने मंडी डबवाली (सिरसा) निवासी रितेश गोयल को 12 से 19 नवंबर तक अपने किराये के मकान में ठहराया था। आरोप है कि घर बात करने के बहाने रितेश उनका फोन लेता था और इसी दौरान उसने इंडियन बैंक के खाते से 13 व 17 नवंबर को 1,09,400 रुपये ट्रांसफर कर लिए। 18 नवंबर को गाड़ी खरीद के समय बैलेंस जांचने पर ठगी का पता चला। साइबर क्राइम थाना के प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि मामले में बीएनएस में धोखाधड़ी की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है।