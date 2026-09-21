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Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Relief for 30 villages, including Barara; highway cut access opened at Adhoya Junction.

Ambala News: बराड़ा सहित 30 गांवों को राहत, अधोया जंक्शन पर खुला हाईवे कट का रास्ता

Mon, 21 Sep 2026 01:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Mon, 21 Sep 2026 01:56 AM IST
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Relief for 30 villages, including Barara; highway cut access opened at Adhoya Junction.
अधोया हाईवे कट पर निर्माण कार्य प्रगति पर। ग्रामीण
संवाद न्यूज एजेंसी
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बराड़ा। अंबाला-शामली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शाहाबाद-बराड़ा स्टेट हाईवे के अधोया जंक्शन पर कट देने की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है। एनएचएआई से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद कट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे बराड़ा शहर समेत आसपास के करीब 30 गांवों को फायदा मिलेगा और पूरे क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी।
एनएचएआई के एसडीओ विक्रम सिंह ने बताया कि अधोया मार्ग पर हाईवे कट को मंजूरी मिल चुकी है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। विभाग ने फरवरी 2027 तक इसका काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। निर्माण पूरा होने के बाद अंबाला, चंडीगढ़, शाहाबाद, शामली और दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। कट बनने से यात्रा के समय में बचत के साथ ईंधन का खर्च घटेगा और हादसों की आशंका भी कम होगी।
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सीएम को सौंपा था मांगपत्र
अधोया जंक्शन पर कट की मांग के लिए वर्ष 2025 में स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने पहल शुरू की थी। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मांगपत्र सौंपा था। 28 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री कार्यालय से मामला लोक निर्माण विभाग को भेजा गया। इसके बाद विभागीय और तकनीकी स्तर पर जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गईं। भाजपा बराड़ा मंडल अध्यक्ष डिंपल राणा ने बताया कि सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं।
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