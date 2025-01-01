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अंबाला। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने और नई पेंशन योजना (एनपीएस) समाप्त करने की मांग को लेकर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन (यूआरएमयू), अंबाला मंडल का दो दिवसीय आंदोलन वीरवार को संपन्न हो गया। आंदोलन के पहले दिन 25 नवंबर को विभिन्न शाखाओं में रेलकर्मियों ने भूख हड़ताल और धरना-प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया।वहीं, दूसरे दिन 26 नवंबर को मंडल कार्यालय से रेलवे कॉलोनी तक मशाल जुलूस निकाला गया। मंडल मंत्री मनमीत सिंह और मंडल अध्यक्ष नितेश शर्मा की अध्यक्षता में निकाले गए जुलूस में तीनों शाखाओं के पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान ओपीएस लागू करो और एनपीएस समाप्त करो जैसे नारे लगाए गए।मंडल मंत्री मनमीत सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है। मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा। मंडल अध्यक्ष नितेश शर्मा ने कर्मचारियों से एकजुट होकर आंदोलन में साथ देने की अपील की।