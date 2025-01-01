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अंबाला। लंबित मांगों के समर्थन में उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन (यूआरएमयू) ने दो दिवसीय आंदोलन शुरू कर दिया है। महामंत्री बीसी शर्मा के आह्वान पर बुधवार को अंबाला मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर रेल कर्मचारियों ने अपने परिवारों सहित कार्यस्थल पर सुबह 10:30 से शाम चार बजे तक अनशन व धरना देकर रोष जताया। वक्ताओं ने एनपीएस व यूपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने, रेलवे के रिक्त पद भरने, आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जारी करने सहित अन्य मांगें उठाई। पदाधिकारियों ने बताया कि वीरवार शाम को रेलवे कॉलोनी व स्टेशन पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। संवाद