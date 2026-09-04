फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Protest against changing the caste name

Ambala News: जाति का नाम बदलने के खिलाफ प्रदर्शन

Fri, 04 Sep 2026 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Fri, 04 Sep 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
Protest against changing the caste name
सिटी की अनाज मंडी में बैठक करते समाज के लोग। प्रवक्ता
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला सिटी। जाति प्रमाणपत्र में मेघवाल शब्द के विकल्प पर भीम आर्मी का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। गुरुवार को अंबाला शहर की अनाज मंडी में भीम आर्मी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस फैसले पर कड़ा रोष जताया।
भीम आर्मी के पदाधिकारियों का कहना है कि जाति का नाम मेघवाल करने का फैसला सीधे तौर पर उनकी सामाजिक पहचान से जुड़ा हुआ संवेदनशील मुद्दा है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि समाज की ओर से कभी भी नाम बदलने या नया विकल्प जोड़ने की कोई मांग नहीं की गई थी। बिना मांग के इस तरह का बदलाव थोपना समाज को कतई मंजूर नहीं है।
विज्ञापन

सीएम के दिए बयान के बाद बढ़ा विवाद : यह पूरा विवाद सीएम सैनी के बावल में दिए गए एक बयान के बाद शुरू हुआ। हालांकि, सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि यह फैसला जाति प्रमाणपत्र में केवल नाम चुनने के एक विकल्प के तौर पर पेश किया गया है। भीम आर्मी का आरोप है कि यह फैसला समाज की ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान को प्रभावित करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

भीम आर्मी ने प्रदेश सरकार से पूरे मामले में तुरंत स्थिति स्पष्ट करने और समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed