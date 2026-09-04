Ambala News: बैंक रोड पर बनेगा बिजली निगम का हाईटेक उपमंडल कार्यालय

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अंबाला। छावनी के मुख्य व्यावसायिक केंद्र बैंक रोड स्थित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सब-डिविजन नंबर-2 के नए प्रशासनिक भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। वर्षों से जर्जर हालत के कारण बकरा मार्केट में अस्थायी रूप से शिफ्ट किए गए इस दफ्तर के कारण उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों को हो रही परेशानियों पर अब विराम लगने जा रहा है।हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज के संज्ञान में मामला आने के बाद बिजली निगम प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है। कार्यकारी अभियंता और उपमंडल अधिकारी ने औपचारिक सिफारिशी प्रस्ताव तैयार कर निर्माण विंग (सिविल) को भेज दिया है। सब-डिविजन नंबर-2 के कार्यालय को इसके मूल अधिकार क्षेत्र में लाना अति आवश्यक है। बैंक रोड पर आधुनिक बहुमंजिला भवन बनने से न केवल लोगों को राहत मिलेगी बल्कि करोड़ों रुपये की सरकारी संपत्ति भी सुरक्षित होगी।उपभोक्ताओं को परेशानीसब-डिविजन नंबर-2 का दफ्तर वर्तमान में बकरा मार्केट स्थित नई इमारत में चल रहा है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्राधिकार से पूरी तरह बाहर है। इसके चलते दैनिक बिलिंग, मीटरिंग और शिकायतों के समाधान के लिए बुजुर्गों, महिलाओं और व्यापारियों को दूर-दराज का सफर तय करना पड़ता था। ऑटो व ई-रिक्शा के किराए के रूप में अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी झेलना पड़ रहा था।असामाजिक तत्वों का अड्डा बनी प्राइम लैंडबैंक रोड पर स्थित विभाग की कीमती जमीन खाली और लावारिस पड़ी होने के कारण वहां असामाजिक गतिविधियों और अवैध कब्जे का खतरा मंडरा रहा था। सेवा समिति स्कूल (सब-डिविजन नंबर-1 क्षेत्र) के पास स्थित पुराना 11केवी स्विच हाउस भी जर्जर होकर नशेड़ियों का अड्डा बन चुका था। नए प्रस्ताव के तहत सेवा समिति स्कूल के पास नया शिकायत केंद्र स्थापित करने की भी सिफारिश की गई है।कर्मचारियों ने उठाई थी आवाजएचएसईबी वर्कर यूनियन के अध्यक्ष तिलक सिंह और बलवंत यादव ने 24 अगस्त को ऊर्जा मंत्री अनिल विज को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद एसडीओ और एक्सईएन ने कार्रवाई करते हुए सिविल कंस्ट्रक्शन विंग को विस्तृत डिजाइन व एस्टीमेट तैयार करने का निर्देश दिया है।कर्मचारियों की ओर से ऊर्जा मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन के बाद पत्राचार किया जा रहा है, ताकि पुराने भवनों का जीर्णोद्धार हो सके। इससे उपभोक्ताओं को भी काफी फायदा होगा।- मोहित, उपमंडल अधिकारी, क्वालिटी सब-स्टेशन।