फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Preparations at the mandi remain incomplete, the lifting of 4 lakh bags of wheat is stalled, and the roads are in a dilapidated state.

Ambala News: मंडी में तैयारियां अधूरी, 4 लाख कट्टे गेहूं का उठान अटका व टूटी पड़ीं सड़कें

Fri, 04 Sep 2026 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:41 AM IST
विज्ञापन
Preparations at the mandi remain incomplete, the lifting of 4 lakh bags of wheat is stalled, and the roads are in a dilapidated state.
बराड़ा की अनाजमंत्री में पड़ा गेहूं का स्टॉक। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बराड़ा। ग्रामीण अंचल में अगेती हाइब्रिड जीरी (धान) की आवक की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन अनाज मंडी की बदहाली और प्रशासनिक सुस्ती किसानों व आढ़तियों के पसीने छुड़ा रही है। मंडी परिसर में अभी तक करीब 4 लाख कट्टे गेहूं का पुराना स्टॉक डंप पड़ा है। दूसरी ओर, मंडी में चल रहे सीवरेज और पाइपलाइन निर्माण कार्य के कारण सड़कें उखड़ी पड़ी हैं।
ऐसे में 15 से 20 सितंबर के बीच संभावित जीरी की आवक के दौरान मंडी में पैर रखने तक की जगह बचना मुश्किल लग रहा है। मंडी में जगह खाली कराने के लिए मार्केट कमेटी सचिव राहुल मेव ने उपायुक्त अंबाला, एसडीएम बराड़ा, एफसीआई, हैफेड और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को कई रिमाइंडर भेजे हैं। सचिव राहुल का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर लगातार पत्राचार किया जा रहा है ताकि खरीद शुरू होने से पहले पर्याप्त जगह बनाई जा सके।
विज्ञापन

-----
अब तक राइस मिलरों का पंजीकरण नहीं
सीवरेज पाइपलाइन खुदाई के कारण सर्विस रोड समेत मुख्य रास्ते क्षतिग्रस्त हैं। इससे ट्रॉलियां खाली करना नामुमकिन हो गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग में अब तक न तो राइस मिलरों (सेलरों) का पंजीकरण हुआ है और न ही ट्रांसपोर्टेशन की निविदा जारी हुई है। मंडी के परचेज सेंटरों के लाइसेंस 30 सितंबर को खत्म हो रहे हैं, लेकिन रिन्यूअल के सरकारी आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

-----
किसानों ने चेताया, व्यवस्था न सुधरी तो होगा नुकसान
स्थानीय किसान सुभाष राणा, कुलदीप सिंह, राम सिंह, राहुल और सुरेंद्र प्रताप ने बताया कि कम अवधि वाली हाइब्रिड जीरी पककर तैयार है। यदि 15 से 20 सितंबर तक गेहूं का शत-प्रतिशत उठाव और मंडी की मरम्मत नहीं हुई, तो किसानों को अपनी उपज सड़कों पर फेंकने को मजबूर होना पड़ेगा।

-----
इस महीने बराड़ा सेंटर के लिए चार स्पेशल ट्रेनें आवंटित की गई हैं। मंडी और राइस मिलरों से लगभग 2 लाख कट्टे गेहूं उठाने की उम्मीद है। - राम फेरे, प्रबंधक, एफसीआई (बराड़ा)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed