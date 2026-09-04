Ambala News: सफाई कर्मियों के समर्थन में पहुंचे इनेलो और बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:38 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:38 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। सदर में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की हड़ताल बुधवार को 29वें दिन में प्रवेश कर गई। सैकड़ों सफाई कर्मचारियों और दमकल कर्मियों ने प्रधान सेवाराम बोहत और पापिंदर सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों के समर्थन में बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।
हड़ताल में शिरकत करने पहुंचीं इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की महिला प्रभारी सुनैना चौटाला ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, यह सरकार सीधे शब्दों में नहीं सुनने वाली। जब तक सड़कों पर फैला कचरा प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के घरों के बाहर इकट्ठा नहीं होगा, तब तक इनकी नींद नहीं खुलेगी। उन्होंने इनेलो की ओर से कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए उनके अधिकारों की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का भरोसा दिया।
वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। बारिश के कारण कूड़े से बदबू उठने लगी है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। लोगों को मुंह पर कपड़ा बांधकर निकलना पड़ रहा है।
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वाल्मीकि समाज का शोषण बर्दाश्त नहीं : रूबी
इनेलो नेता ओंकार सिंह ने कहा कि पार्टी हर समय कर्मचारियों के साथ खड़ी है। वहीं, इनेलो उपाध्यक्ष रूबी ने कड़े शब्दों में कहा कि वाल्मीकी समाज का शोषण किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। इस दौरान अंकुर चौधरी (हल्का अध्यक्ष), जगमाल रोला (जिला प्रधान), चरणजीत मोहरी, पुरुषोत्तम दुखेरी, सुरजीत सिंह और बलविंदर फौजी सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे।
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निकाय मंत्री के खिलाफ करेंगे मुंडन प्रदर्शन
नगर पालिका कर्मचारी संघ ने निकाय मंत्री विपुल गोयल की नीतियों का कड़ा विरोध जताया। कर्मचारी नेताओं ने एलान किया कि सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ जल्द ही पूरे हरियाणा में कर्मचारी मुंडन करवाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। धरने को सुमित, रिंकू, कमल, सुमित विनय, अनिल कुमार, फायर विभाग से पापिंदर, अनिल अत्रे और वकील सहित कई नेताओं ने संबोधित किया।
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अंबाला। सदर में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की हड़ताल बुधवार को 29वें दिन में प्रवेश कर गई। सैकड़ों सफाई कर्मचारियों और दमकल कर्मियों ने प्रधान सेवाराम बोहत और पापिंदर सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों के समर्थन में बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।
हड़ताल में शिरकत करने पहुंचीं इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की महिला प्रभारी सुनैना चौटाला ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, यह सरकार सीधे शब्दों में नहीं सुनने वाली। जब तक सड़कों पर फैला कचरा प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के घरों के बाहर इकट्ठा नहीं होगा, तब तक इनकी नींद नहीं खुलेगी। उन्होंने इनेलो की ओर से कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए उनके अधिकारों की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का भरोसा दिया।
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वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर में कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। बारिश के कारण कूड़े से बदबू उठने लगी है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। लोगों को मुंह पर कपड़ा बांधकर निकलना पड़ रहा है।
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वाल्मीकि समाज का शोषण बर्दाश्त नहीं : रूबी
इनेलो नेता ओंकार सिंह ने कहा कि पार्टी हर समय कर्मचारियों के साथ खड़ी है। वहीं, इनेलो उपाध्यक्ष रूबी ने कड़े शब्दों में कहा कि वाल्मीकी समाज का शोषण किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। इस दौरान अंकुर चौधरी (हल्का अध्यक्ष), जगमाल रोला (जिला प्रधान), चरणजीत मोहरी, पुरुषोत्तम दुखेरी, सुरजीत सिंह और बलविंदर फौजी सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे।
निकाय मंत्री के खिलाफ करेंगे मुंडन प्रदर्शन
नगर पालिका कर्मचारी संघ ने निकाय मंत्री विपुल गोयल की नीतियों का कड़ा विरोध जताया। कर्मचारी नेताओं ने एलान किया कि सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ जल्द ही पूरे हरियाणा में कर्मचारी मुंडन करवाकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। धरने को सुमित, रिंकू, कमल, सुमित विनय, अनिल कुमार, फायर विभाग से पापिंदर, अनिल अत्रे और वकील सहित कई नेताओं ने संबोधित किया।