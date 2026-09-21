Ambala News: गणेश उत्सव में भजनों पर झूमे मंत्री विज

विज्ञापन

अंबाला। ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने सुभाष पार्क के सामने के भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि गणेश उत्सव केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मंत्री अनिल विज ने पारंपरिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेते हुए पूजा-अर्चना की और प्रदेश में शांति, भाईचारा और चहुंमुखी विकास के लिए प्रार्थना की। इस उत्सव में भजन संध्या का आयोजन भी हुआ। मंत्री अनिल विज गणेश उत्सव में अपनी नन्ही नातिन अनन्या के साथ भक्ति रस श्रद्धालुओं के साथ खूब झूमें। संवाद