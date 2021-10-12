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मूल रूप से बिहार के जिला सारण (ग्राम बनकटा) निवासी और वर्तमान में सेक्टर-9 क्षेत्र के कौंला गांव में किराये पर रह रही नीतू पांडेय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पति शशि भूषण पांडेय वायु सेना में 35 एयर विंग, सूरतगढ़ (राजस्थान) में सेवारत हैं और छठ पूजा के पर्व पर छुट्टी पर घर आए हुए हैं।सोमवार शाम करीब 5:45 बजे नीतू पांडेय अपने घर से सावन विहार में रहने वाले रिश्तेदार को छठ पूजा का प्रसाद देने के लिए निकली थीं। जब वह सावन विहार वाली गली में पहुंचीं, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल पर दो युवक आए, जिन्होंने अपने मुंह कपड़े से बांधे हुए थे। मौका पाकर बदमाशों ने उनके गले से सोने का मंगलसूत्र और सोने की चेन (लॉकेट सहित) झपट ली और भाग गए।वारदात से घबराई पीड़िता ने शोर भी मचाया, लेकिन बदमाश बाइक की तेज रफ्तार का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। वह बाइक का नंबर नोट नहीं कर पाईं।