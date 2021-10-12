Ambala News: छठ का प्रसाद देने जा रही महिला से छीना मंगलसूत्र
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:36 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
अंबाला सिटी। थाना सेक्टर-9 क्षेत्र के अंतर्गत सावन विहार में सोमवार को छठ पूजा का प्रसाद देने जा रही एक महिला से मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने सोने का मंगलसूत्र और चेन झपट ली। घटना के समय महिला अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर झपटमारी की धारा 304 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मूल रूप से बिहार के जिला सारण (ग्राम बनकटा) निवासी और वर्तमान में सेक्टर-9 क्षेत्र के कौंला गांव में किराये पर रह रही नीतू पांडेय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पति शशि भूषण पांडेय वायु सेना में 35 एयर विंग, सूरतगढ़ (राजस्थान) में सेवारत हैं और छठ पूजा के पर्व पर छुट्टी पर घर आए हुए हैं।
सोमवार शाम करीब 5:45 बजे नीतू पांडेय अपने घर से सावन विहार में रहने वाले रिश्तेदार को छठ पूजा का प्रसाद देने के लिए निकली थीं। जब वह सावन विहार वाली गली में पहुंचीं, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल पर दो युवक आए, जिन्होंने अपने मुंह कपड़े से बांधे हुए थे। मौका पाकर बदमाशों ने उनके गले से सोने का मंगलसूत्र और सोने की चेन (लॉकेट सहित) झपट ली और भाग गए।
विज्ञापन
वारदात से घबराई पीड़िता ने शोर भी मचाया, लेकिन बदमाश बाइक की तेज रफ्तार का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। वह बाइक का नंबर नोट नहीं कर पाईं।
विज्ञापन
मूल रूप से बिहार के जिला सारण (ग्राम बनकटा) निवासी और वर्तमान में सेक्टर-9 क्षेत्र के कौंला गांव में किराये पर रह रही नीतू पांडेय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके पति शशि भूषण पांडेय वायु सेना में 35 एयर विंग, सूरतगढ़ (राजस्थान) में सेवारत हैं और छठ पूजा के पर्व पर छुट्टी पर घर आए हुए हैं।
विज्ञापन
सोमवार शाम करीब 5:45 बजे नीतू पांडेय अपने घर से सावन विहार में रहने वाले रिश्तेदार को छठ पूजा का प्रसाद देने के लिए निकली थीं। जब वह सावन विहार वाली गली में पहुंचीं, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल पर दो युवक आए, जिन्होंने अपने मुंह कपड़े से बांधे हुए थे। मौका पाकर बदमाशों ने उनके गले से सोने का मंगलसूत्र और सोने की चेन (लॉकेट सहित) झपट ली और भाग गए।
विज्ञापन
वारदात से घबराई पीड़िता ने शोर भी मचाया, लेकिन बदमाश बाइक की तेज रफ्तार का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। वह बाइक का नंबर नोट नहीं कर पाईं।