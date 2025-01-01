Ambala News: पांच किमी मैराथन के पुरुष वर्ग में मनदीप सिंह प्रथम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:26 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:26 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुहला-चीका। सेवा संकल्प अभियान के तहत एसडीएम मनीष कुमार के मार्गदर्शन में खेल विभाग की ओर से चीका में पांच किमी मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन में लगभग 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पांच किलोमीटर मैराथन के पुरुष वर्ग में मनदीप सिंह ने प्रथम, मनदीप ने द्वितीय और अंकुश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में खुशी प्रथम, हर्षजोत द्वितीय और सिमरन तृतीय स्थान पर रहीं।
कार्यक्रम में शिक्षक कुलदीप सिंह और शमशेर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इनके साथ गुरमेल सिंह, इशांत गर्ग, सुरिंदर, संजीव, अमरीक सिंह और बलविंदर सिंह भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कोच डॉ. सतनाम ने बताया कि मैराथन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को खेलों के साथ जोड़ना और युवाओं में खेल भावना व स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता पैदा करना है। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को सतनाम कोच, सचिन आर्चरी कोच और नरेश हॉकी कोच ने पदक पहनाकर सम्मानित किया।
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गुहला-चीका। सेवा संकल्प अभियान के तहत एसडीएम मनीष कुमार के मार्गदर्शन में खेल विभाग की ओर से चीका में पांच किमी मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन में लगभग 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पांच किलोमीटर मैराथन के पुरुष वर्ग में मनदीप सिंह ने प्रथम, मनदीप ने द्वितीय और अंकुश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में खुशी प्रथम, हर्षजोत द्वितीय और सिमरन तृतीय स्थान पर रहीं।
कार्यक्रम में शिक्षक कुलदीप सिंह और शमशेर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इनके साथ गुरमेल सिंह, इशांत गर्ग, सुरिंदर, संजीव, अमरीक सिंह और बलविंदर सिंह भी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कोच डॉ. सतनाम ने बताया कि मैराथन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को खेलों के साथ जोड़ना और युवाओं में खेल भावना व स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता पैदा करना है। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को सतनाम कोच, सचिन आर्चरी कोच और नरेश हॉकी कोच ने पदक पहनाकर सम्मानित किया।
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