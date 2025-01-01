फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   1509 Paddy prices drop by 200 per quintal.

Ambala News: 1509 धान की कीमतों में 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट

Sun, 20 Sep 2026 12:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
1509 Paddy prices drop by 200 per quintal.
नई अनाजमंडी में धान की सफाई करते श्रमिक। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कैथल। मंडियों में 1509 किस्म की धान के दामों में अचानक आई गिरावट ने किसानों को चिंतित कर दिया है। शनिवार को 1509 धान के दाम में 200 रुपये प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज की गई। इस कारण किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। दो दिन पहले तक जो 1509 किस्म की धान 4150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर पहुंच गई थी, उसके दाम अब घटकर 3950 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए हैं।
किसानों में दिलबाग, सुखदेव, सुरेश व कर्मा का कहना है कि डीजल, खाद, बीज और मजदूरी की बढ़ती लागत के बीच अगर धान के दाम इसी तरह गिरते रहे, तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। दामों में गिरावट के बावजूद मंडियों में धान लेकर पहुंचने वाले किसानों का तांता लगा हुआ है। अब तक मंडियों में करीब 6 हजार क्विंटल धान पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में इसकी आवक और तेज होने की उम्मीद है।
विज्ञापन

--------
नमी का स्तर 25 से 27 प्रतिशत तक
इस बार फसल में नमी की मात्रा एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। वर्तमान में मंडी में आ रही धान में नमी का स्तर 25 से 27 प्रतिशत तक दर्ज किया जा रहा है। नियमानुसार धान को सुखाकर लाने की हिदायत दी जाती है, लेकिन कई बार मौसम की अनिश्चितता और जल्दबाजी के कारण किसान अत्यधिक नमी वाली फसल ही मंडी लेकर पहुंच रहे हैं, जो दामों में कमी का एक मुख्य कारण माना जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------
सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति
एक तरफ जहां किसान दामों की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंडियों की बदइंतजामी ने उनकी दिक्कतों को दोगुना कर दिया है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा मंडियों में पुख्ता व्यवस्था करने के बड़े-बड़े दावे तो किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मंडियों में सुविधाओं के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है। न तो किसानों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था है और न ही सफाई के कोई ठोस प्रबंध दिखाई दे रहा है। किसानों ने मांग की है कि मंडी परिसरों में मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करवाई जाए।

------
मंडी में करीब छह हजार क्विंटल तक धान की आवक हो गई है। धान निरंतर पहुंच रहा है। किसानों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। - नरेंद्र ढुल, सचिव, मार्केट कमेटी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed