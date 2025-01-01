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अंबाला। प्रदेश में सड़क हादसों और इनमें होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार कर उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।बैठक में सीएम ने सड़क हादसों के कारणों, मौतों और चिह्नित ब्लैक स्पॉट्स की समीक्षा की। उन्होंने सड़कों पर सफेद पट्टी, साइन बोर्ड, बर्म की मरम्मत, हाईवे पर सीसीटीवी कैमरों का सुचारू संचालन और नई सड़कों का सोशल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। साथ ही हाईवे पर निर्धारित स्थानों पर ही वाहन खड़े करवाने और सर्दी व धुंध को देखते हुए वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाने पर जोर दिया।वीसी के बाद उपायुक्त सचिन गुप्ता ने अधिकारियों को आवारा पशुओं पर रिफ्लेक्टर टेप या विशेष चिह्न लगाने के निर्देश दिए, ताकि कोहरे में वे दूर से दिखाई दें। एनएचएआई अधिकारियों को हाईवे से सटे गांवों के पास फुट ओवरब्रिज बनाने की रूपरेखा तैयार करने और संबंधित विभागों को सड़कों का पैचवर्क समय पर पूरा करने को कहा। डीसी ने पंचायतों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और आमजन से नियमों का पालन करने की अपील भी की।