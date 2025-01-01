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अंबाला। बब्याल की भूरमंडी में सरकारी गली पर गेट लगाने के मामले में नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य रुकवाया और गेट हटवा दिया। यह शिकायत कैबिनेट मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में पहुंची थी। भूरमंडी क्षेत्र की सार्वजनिक गली में कथित तौर पर गेट लगाया जा रहा था। इससे आम नागरिकों और वाहनों की आवाजाही बाधित होने की आशंका थी। नगर परिषद के सचिव गुलशन कुमार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण या अवरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाद