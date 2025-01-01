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अंबाला। सड़क पर मुसीबत में फंसे यात्रियों की मदद के लिए रुके जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल फोर्स के दो जवानों हादसे का शिकार हो गए। दिल्ली-अंबाला नेशनल हाईवे (एनएच-44) पर मंगलवार रात 10:35 बजे शहीद स्मारक के पास यात्रियों की सहायता के लिए अपनी कार से उतरे दोनों जवानों को पीछे से आए तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी।हादसे में स्पेशल फोर्स में तैनात मुख्य सिपाही शाहबाज आलम की मौत हो गई, जबकि उनका साथी जवान जोरावर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रेफर किया गया है। दोनों जवान छुट्टी लेकर दिल्ली से अपने घर राजौरी जा रहे थे। हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन मौके पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने कैंटर कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।पड़ाव थाना प्रभारी प्रवीण आर्य ने बताया कि मुख्य सिपाही शाहबाज आलम मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के रहने वाले थे। वे अपने साथी जवान जोरावर सिंह के साथ दिल्ली स्थित जम्मू-कश्मीर गवर्नर हाउस में तैनात थे। दोनों छुट्टी लेकर निजी कार से दिल्ली से राजौरी जा रहे थे। अंबाला छावनी क्षेत्र में शहीद स्मारक के पास उनकी नजर सड़क किनारे परेशानी में फंसे यात्रियों पर पड़ी। मानवता के नाते दोनों ने अपनी कार रोकी और उनकी मदद के लिए नीचे उतर गए।तेज रफ्तार कैंटर ने मारी टक्करप्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों जवान यात्रियों की मदद कर रहे थे, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार कैंटर ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों जवान सड़क पर दूर जा गिरे और लहूलुहान हो गए। दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहीं, कैंटर चालक वाहन छोड़कर भाग निकला।अस्पताल पहुंचते ही थम गईं सांसेंहादसे की सूचना मिलते ही पड़ाव थाना प्रभारी प्रवीण आर्य और मुख्य सिपाही अमित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मी दोनों घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल लेकर गए। थाना प्रभारी प्रवीण आर्य के अनुसार, रास्ते में शाहबाज आलम होश में थे और बातचीत कर रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उनकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, जोरावर सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया।दुर्घटनाग्रस्त कैंटर को अपने कब्जे में ले लिया है। अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हादसे की सूचना दोनों जवानों के परिजनों और जम्मू-कश्मीर पुलिस मुख्यालय को दे दी गई थी। अंबाला पहुंचे राजौरी पुलिस के अधिकारियों को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव सौंप दिए गए।- प्रवीण आर्य, प्रभारी, पड़ाव थाना, अंबाला।