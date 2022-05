{"_id":"627988b93d59cc24a53c78f6","slug":"haryana-govt-to-give-rs-2500-pension-to-cancer-patients","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरियाणा: कैंसर मरीजों को प्रदेश सरकार देगी ढाई हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन, सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 10 May 2022 03:03 AM IST