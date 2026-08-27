Ambala News: सिया वाटिका प्रकरण पहुंचा हाईकोर्ट

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अंबाला। छावनी के स्टाफ रोड स्थित सिया वाटिका बैंक्वेट हॉल से जुड़ा विवाद गहराता जा रहा है। छावनी थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब इस मामले में नगर परिषद ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है।नगर परिषद की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। दस्तावेजों में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि किस प्रकार नियमों को ताक पर रखकर परिसर में अनधिकृत निर्माण किया गया।पूर्व में की गई कार्रवाई के दौरान सील को किस तरह से खोला गया था। इसलिए अब इस मामले में दस्तावेजों का आकलन करने के बाद या तो पुन: सीलिंग की इजाजत दी जाए या फिर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया जाए। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया अब कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा।