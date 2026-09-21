Ambala News: एक साल में साइकिल से पूरा भारत भ्रमण करेंगे गणेश

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अंबाला। अंबाला कैंट स्थित बलिदानी मेजर योगेश गुप्ता चौक से रविवार को शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य देश के वीर शहीदों की शौर्यगाथाओं को जन-जन तक पहुंचाने और उनके परिजनों से सीधा संवाद स्थापित करना है।इस राष्ट्रव्यापी साइकिल यात्रा का नेतृत्व गणेश कर रहे हैं। वे एक वर्ष के भीतर साइकिल से पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और बलिदानियों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। यात्रा के तहत रोजाना 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा के पहले दिन गणेश ने 12 जुलाई 2002 को जम्मू-कश्मीर में बलिदानी हुए मेजर योगेश गुप्ता के भाई विकास गुप्ता से उनके निवास पर मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की।इस दौरान विकास गुप्ता ने अंबाला कैंट के नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बलिदानी मेजर योगेश गुप्ता के नाम पर रखने की मांग दोहराई। उन्होंने बताया कि इस संबंध में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर भारत सरकार तक मांग पहुंचाने का अनुरोध किया गया है, ताकि शहीद के सर्वोच्च बलिदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल सके।