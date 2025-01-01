संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला सिटी। बाबा बालकनाथ वाली गली में सोमवार रात को एक मकान के कमरे में आग लग गई। पीड़ित सनी जैन ने बताया कि वह मोबाइल का काम करते हैं। सोमवार की रात साढ़े आठ बजे वह खाना खाकर टहलने के लिए निकले तो देखा कि दूसरे तल के कमरे से धुआं निकल रहा है।थोड़ी ही देर में आग धधक गई। इसके बाद दमकल विभाग को बुलाना पड़ा। पौने घंटे में दमकल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। पीड़ित ने बताया कि उनके कमरे में बेड, घर का सामान व अन्य उपकरण रखे थे। जोकि जलकर राख हो गए हैं। फायर ऑपरेटर मुकेश कुमार ने बताया कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। एक पानी की गाड़ी की मदद से आग पर 9 बजे तक काबू पा लिया गया था।