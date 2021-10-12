Ambala News: शराब पीकर हुड़दंग करने के आरोप में मनोनीत पार्षद सहित तीन पर प्राथमिकी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

पूंडरी। पूंडरी की चीमा कॉलोनी में शुक्रवार रात शराब पीकर सड़क पर हुड़दंग करने के आरोप में नगर पालिका पूंडरी के भाजपा मनोनीत पार्षद अमित सैनी सहित तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोप है कि तीनों युवक दो गाड़ियों पर स्पीकर और शराब की बोतलें रखकर सड़क पर हंगामा कर रहे थे।सूचना मिलने पर पूंडरी चौकी इंचार्ज एएसआई ऋषि पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस के साथ गाली-गलौज और हाथापाई करने के आरोप भी लगाए गए हैं। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें अमित सैनी पुलिसकर्मियों के साथ बहस करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ युवक पूंडरी विधायक सतपाल जांबा का नाम लेकर अभद्र टिप्पणी करते भी सुनाई दे रहे हैं।एक युवक पुलिसकर्मी से यह कहते सुनाई देता है कि वह चाहे तो एसपी को बुला ले यह उनका घर है। वीडियो में चौकी इंचार्ज के साथ अमित सैनी की बहस भी दिखाई दे रही है। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं पार्षद की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच की जाएगी।रात करीब 11 बजे चौकी लेकर आई पुलिसपूंडरी चौकी इंचार्ज एएसआई ऋषि ने बताया कि रात करीब 10 बजे सूचना मिली थी कि चीमा कॉलोनी में कुछ युवक बीच सड़क पर दो गाड़ियों पर स्पीकर और शराब की बोतलें रखकर हुड़दंग कर रहे हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो अमित सैनी और उसके साथियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद तीनों को रात करीब 11 बजे चौकी लाया गया। उन्हें रातभर चौकी में हिरासत में रखा गया और सुबह चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।पार्षद ने पुलिस पर मारपीट का लगाया आरोपवहीं अमित सैनी ने पुलिस के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि वायरल वीडियो एडिट किया हुआ है। उन्होंने कहा कि रात करीब साढ़े दस बजे पुलिस उन्हें बिना एफआईआर के चौकी लेकर गई थी। अमित के अनुसार, चौकी में उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने बताया कि रात को उनकी बेटी का जन्मदिन था और वे अपने घर के पास ही खड़े थे। उन्होंने अपना मेडिकल करवाया है और पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही है।