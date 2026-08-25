अंबाला: घर से बाहर निकलते ही बुजुर्ग को बेसहारा गाय ने मारी टक्कर, घुटने में फ्रेक्चर; 30 घंटे में दूसरा मामला

बेसहारा पशुओं का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंबाला में दूसरे दिन बब्याल के रविदास मोहल्ला में घर से बाहर निकलते ही एक बुजुर्ग महिला कृष्णा को बेसहारा गाय ने टक्कर मार दी। गाय का सींग टांग में फंसने के कारण महिला सड़क पर गिर पड़ी, जिससे उनके घुटने में गंभीर फ्रैक्चर हो गया। पीड़िता को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक्स-रे के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है। अंबाला में दो दिनों के भीतर बेसहारा मवेशियों के हमले का यह दूसरा बड़ा मामला है।

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एक दिन पहले बच्ची पर हुआ था हमला, आए 18 टांके

अंबाला में नगर परिषद की ढिलाई के कारण सड़कों व तंग गलियों में घूम रहे बेसहारा पशु लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। महज 30 घंटे पहले ही शहर में एक सांड ने 10वीं कक्षा की स्कूली छात्रा खुशी को सींगों से उठाकर सड़क पर पटक दिया था, जिसके सिर व माथे पर गंभीर चोटें आईं और 18 टांके लगाने पड़े थे। दो दिन में लगातार हुए इन दो हादसों से स्थानीय निवासियों में रोष है। लोगों का कहना है कि शहर की सड़कों और रिहायशी इलाकों में बेसहारा मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा।