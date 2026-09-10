Ambala News: रेल फाटक के पास गड्ढे से छुरी और खून से सनी कमीज बरामद

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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। पत्नी हिना की छुरी घोंपकर हत्या करने के आरोपी पति बंटी से रिमांड के दौरान बलदेव नगर थाना पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार और अहम साक्ष्य बरामद कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वारदात को अंजाम देने के बाद उसने खून से सनी कमीज और छुरी को सिटी में सुल्तानपुर रेल फाटक के पास एक गड्ढे में दबा दिया था।पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बताई गई जगह से छुरी व कमीज बरामद कर ली है। एक दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद बुधवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी बंटी ने बताया कि उसकी पत्नी हिना का फोन अक्सर व्यस्त रहता था। इसके चलते उसे उस पर गलत संबंधों का शक होता था। आरोपी ने पहले भी कई बार पत्नी को चेतावनी दी थी, लेकिन इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था।रिमांड के दौरान आरोपी की निशानदेही पर सुल्तानपुर रेल फाटक के पास गड्ढे में दबाई गई छुरी व खून से सनी कमीज बरामद कर ली गई है। रिमांड खत्म होने पर आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।कुलदीप सिंह, थाना प्रभारी, बलदेव नगर।