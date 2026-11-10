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Ambala News: स्कूल में शिक्षकों संग मनाई दिवाली

Tue, 10 Nov 2026 01:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:09 AM IST
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Diwali celebrated with teachers at school
अंबाला सिटी के ओपीएस विद्या मंदिर में दीपावली के मौके पर मौजूद ​शिक्षक। प्रवक्ता
अंबाला सिटी। ओपीएस विद्या मंदिर में दिवाली का पर्व मनाया गया। हनुमान चालीसा पाठ व भजनों से शुभारंभ हुआ। इसके बाद मां लक्ष्मी का पूजन किया गया। समारोह में मनमोहक नृत्य प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। विद्यालय प्रबंधन ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों व सहायक कर्मचारियों को उपहार भेंट कर सम्मानित किया। निदेशिका ईशा बंसल व प्रधानाचार्या नीलम शर्मा ने सभी को पर्व की शुभकामनाएं दीं। संवाद
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