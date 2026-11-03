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Ambala News: जाति सत्यापन हुआ, जमीन का इंतकाल लंबित

Tue, 03 Nov 2026 02:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:46 AM IST
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Caste verification done, land transfer pending
अंबाला छावनी के उपमंडल भवन में आयोजित समाधान ​शिविर में जाति सत्यापन की ​शिकायत लेकर पहुंचा फरि
शिविर में आईं दो शिकायतेंए एक का हुआ समाधान
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला छावनी। सोमवार को उपमंडल भवन में आयोजित समाधान शिविर में दो प्रमुख शिकायतें सामने आईं। इनमें से एक शिकायत छह महीने से लंबित जाति सत्यापन की थी, जिसका मौके पर ही समाधान कर दिया गया। दूसरी शिकायत जमीन के इंतकाल दर्ज न होने से संबंधित थी, जिसे संबंधित विभाग को भेजा गया।
एसडीएम कनिका गोयल ने दोनों शिकायतों को सुना। सुंदर नगर निवासी हिमांशु कश्यप ने बताया कि उनकी फैमिली आईडी संख्या एसडीबीकई 8बीकेई0169 है। उन्होंने मार्च में जाति सत्यापन के लिए आवेदन किया था, लेकिन छह महीने से मामला लंबित था। उनकी फाइल पटवारी के पास अटकी हुई थी। एसडीएम ने शिकायत को पटवारी को चिह्नित किया, जिसके बाद जाति सत्यापित हो गई।
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बुजुर्ग को इंतकाल के लिए चक्कर काटने पड़े
मतिदास नगर निवासी कृष्ण अवतार ने अपने प्लॉट के इंतकाल के लिए कई बार अनुरोध किया था। बार-बार गुहार लगाने के बावजूद इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने एसडीएम से मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। एसडीएम ने उनकी शिकायत को संबंधित विभाग को सुपुर्द कर दिया है।
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