Ambala News: बसस्टॉप पर नहीं रोक रहे बस, यात्रियों से कर रहे अभद्रता

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साहा के गांव टोबा निवासी पीड़ित यात्री ओम प्रकाश ने बताया कि वह निजी बस में सवार होकर अंबाला कैंट आ रहे थे। उन्हें इंदिरा चौक पर उतरना था, लेकिन चालक ने वहां बस नहीं रोकी। जब यात्रियों ने बस रोकने को कहा, तो चालक गाली-गलौज और बहस करने लगा। चालकों की इस तानाशाही के कारण कई यात्रियों को गोल चक्कर चौक तक पैदल चलकर जाना पड़ा। साहा निवासी मनु ने बताया कि वह गोल चक्कर चौक के पास हरियाणा पुलिस भर्ती की कोचिंग लेते हैं और रोजाना निजी बसों से आवाजाही करते हैं। वीरवार को भी कई यात्रियों को गोल चक्कर पर उतरना था, लेकिन चालक ने अपनी मर्जी चलाते हुए गाड़ी नहीं रोकी।साहा के घसीटपुर निवासी रामसिंह ने बताया कि वह अक्सर इसी मार्ग से आते हैं और गोल चक्कर पर ही उतरते हैं। चालक का कहना था कि बस सीधे कैंट बस अड्डे पर ही रुकेगी। जब यात्रियों ने बस के अंदर जोरदार शोर मचाया, तो चालक ने काफी दूर जाकर नौ गजा पीर दरगाह के पास बड़ी मुश्किल से बस रोकी। बस रुकते ही चालक और उसके साथियों ने नीचे उतरकर यात्रियों को घेर लिया और उनके साथ अभद्रता की। संवादवर्जन...इस मामले में आरटीए के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी।जोगिंद्र सिंह, यातायात प्रबंधक, अंबाला।