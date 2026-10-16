Ambala News: धूप खिली तो मंडियों में सूखने लगा धान, खेतों में अब भी भरा है पानी

विज्ञापन

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

अंबाला। बारिश के बाद शुक्रवार को धूप निकली तो मंडियों में भीगे धान को सुखाने की जद्दोजहद शुरू हो गई, लेकिन खेतों में जलभराव ने किसानों की चिंता बढ़ा रखी है। अंबाला छावनी की मोहड़ा नई अनाज मंडी और अंबाला शहर की अनाज मंडी में खुले में रखा धान वीरवार को हुई बारिश से भीग गया था। शुक्रवार को तेज धूप निकलने पर किसान मंडियों और सड़कों पर तिरपाल बिछाकर धान सुखाते नजर आए।वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में पानी जमा होने से पकी हुई धान की फसल जमीन पर बिछ गई है। किसानों को अब फसल के सड़ने और कटाई में देरी होने का डर सता रहा है। किसानों के अनुसार, खेतों से पानी निकलने और जमीन सूखने के बाद ही कंबाइन मशीनों से कटाई दोबारा शुरू हो सकेगी। इसके लिए कम से कम एक सप्ताह तक लगातार तेज धूप और पश्चिमी हवाओं की जरूरत है। खेतों में पानी भरा रहने से गिरी हुई फसल के खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है। किसानों ने मंडियों में व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि शेडों में पहले से सरकारी बोरियां रखी होने के कारण बारिश के दौरान उन्हें अपनी फसल सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाई।प्रधान सचिव ने मीटर से जांची धान की नमीवहीं, खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की प्रधान सचिव अमनीत पी. कुमार ने शुक्रवार को अंबाला छावनी मंडी में पहुंचकर खुद धान की ढेरी के पास जाकर मीटर से नमी की जांच की और कांटे पर बोरियों का वजन परखा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नमी मानक के अनुसार मिलने पर तुरंत खरीद और उठान सुनिश्चित की जाए और अधिक नमी वाले धान को सुखाने के लिए पंखों की उचित व्यवस्था की जाए। इसके बाद अंबाला शहर मंडी पहुंचकर उन्होंने गेट पास प्रणाली, आवक, खरीद और वाहनों की उपलब्धता की समीक्षा की तथा मजदूरों व अटल कैंटीन का भी जायजा लिया।खरीद और उठान के आंकड़ेअंबाला छावनी मंडीकुल आवक 28,100 मीट्रिक टनखरीद 25,200 मीट्रिक टनउठान 14,200 मीट्रिक टन2. अंबाला शहर मंडीकुल आवक 59,577.2 मीट्रिक टनखरीद 45,971.6 मीट्रिक टनउठान 38,052.1 मीट्रिक टन