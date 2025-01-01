Ambala News: चलती शताब्दी से गिर रही महिला को आरपीएफ जवान ने बचाया

अंबाला। छावनी रेलवे स्टेशन पर वीरवार को ट्रेन 12046 चंडीगढ़-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म-1 से छूटने के दौरान एक महिला यात्री ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते समय गिरने लगी। इसी दाैरान प्लेटफाॅर्म पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल मनिंदर सिंह ने साहस और फुर्ती दिखाते हुए उन्हें ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाड़ी प्लेटफॉर्म से गति पकड़ रही थी। इसी दौरान एक महिला यात्री ने जल्दबाजी में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। पैर फिसलने के कारण वह असंतुलित होकर नीचे गिरने लगी और कुछ ही पलों में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की खतरनाक खाली जगह की चपेट में आने वाली थी, तभी कांस्टेबल ने तुरंत दौड़ते हुए महिला यात्री को सुरक्षित ट्रेन की चपेट में आने से खींचकर बचा लिया। इसके बाद उन्होंने महिला को सुरक्षित रूप से ट्रेन के डिब्बे में चढ़ाया।